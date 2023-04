Haute-Savoie : huit blessés dans un carambolage sur l'A40 après un orage de grêle

Un grave accident, provoqué par un violent orage de grêle, s'est produit ce vendredi après-midi peu après 15h sur l'A40, dans le sens Chamonix-Mâcon, au niveau de la commune de Valleiry, en Haute-Savoie, le long de la frontière avec la Suisse. "En fait, il y a eu deux accidents de part et d'autre du massif du Vuache, un plus léger, direction Genève, et un plus grave, un carambolage, direction Paris, en aval du tunnel, impliquant cinq véhicules légers et un poids-lourd", indique à France Bleu Christophe Dubois, du réseau ATMB.

Selon un bilan définitif, le carambolage a fait huit blessés, dont trois graves. Deux des blessés graves ont été héliportés vers les hôpitaux de Genève, le troisième a été évacué vers l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois. Le pronostic vital est engagé pour l'un des conducteurs héliporté à Genève. Au total, une quinzaine de personnes ont été impliquées dans cet accident.

L'A40 coupée pendant 2h30

L'A40, fermée pendant 2h30, a pu rouvrir en direction de Paris vers 17h40. Pour des raisons de sécurité, le tunnel du Vuache avait été fermé et l’autoroute coupée au niveau de la barrière de péage de Viry. Un bouchon de plus de 4km s’était formé avant le péage. Pour les conducteurs en provenance de Bardonnex et souhaitant prendre la direction Mâcon, il fallait suivre l'A41 direction Annecy puis l'A43 direction Lyon.

D'importants moyens de secours ont été mobilisés pour évacuer les blessés. L'hélicoptère Dragon 74, une quarantaine de pompiers (7 véhicules ambulances), le SMUR ainsi que les gendarmes.