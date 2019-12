Haute-Savoie : aux Contamines-Montjoie, un homme tue sa femme avant de tenter de se suicider

Contamines-Montjoie, France

Un homme de 70 ans a tué sa femme de 65 ans, avec un fusil de chasse, ce matin aux Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie. Selon le maire, il a ensuite appelé les secours pour les prévenir de son acte avant d'annoncer qu'il allait se suicider, ce qu'il a tenté de faire juste après.

A l'arrivée des pompiers et des gendarmes, l'homme était gravement blessé, il est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital d'Annecy. On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé mais le maire de la commune, qui connaît bien la famille, parle d'un homme "serviable et gentil'" mais d'une famille "usée par les malheurs" et qui a subi de multiples "épreuves".