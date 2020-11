Haute-Savoie : braquage au McDonald's d'Anthy-sur-Léman, un homme arrêté, un autre recherché

Une enquête pour vol avec arme est ouverte après le braquage du McDo d'Anthy-sur-Léman, près de Thonon, ce samedi soir. L'un des deux malfaiteurs a été arrêté par la police après une course poursuite, l'autre est toujours recherché.

Ce samedi soir, vers 21 heures 30, deux individus font irruption dans le McDonald's d'Anthy-sur-Léman en Haute-Savoie. Ils sont armés et braquent le fast-food. Quatre personnes ont été blessées, dont deux qui ont même dû être hospitalisées.

Lorsque la police arrive sur les lieux, les deux braqueurs prennent alors la fuite en voiture. S'en suit une course poursuite. La voiture est stoppée environ 15 kilomètres plus loin, à Féternes. C'est là qu'ils sortent du véhicule, et que l'un des deux est interpellé, aux alentours de 22 heures. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Thonon.

L'autre parvient à prendre la fuite. Il est toujours recherché.