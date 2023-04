Haute-Savoie : un nuage de grêle provoque un carambolage sur l'A41 dans le sens Annecy-Chambéry

Un important accident a eu lieu ce jeudi vers 14h40 sur l'A41 dans le sens Annecy-Chambéry, à hauteur de Saint-Félix, un carambolage impliquant dix véhicules légers et deux poids-lourds dont l'un s'est retrouvé en portefeuille. Il y a quatre blessés légers, dont une femme de 22 ans transportée l'hôpital d'Annecy pour des examens de contrôles. Au total, 12 personnes ont été impliquées dans ce carambolage. C'est un nuage de grêle qui a provoqué l'accident.

ⓘ Publicité

Dix véhicules et deux poids-lourds sont impliqués dans l'accident - Document France Bleu

A41 fermée pendant deux heures

L'A41 a été coupée à la circulation, pendant deux heures, dans le sens Annecy-Chambéry, avec sortie obligatoire à Rumilly. "Les véhicules qui sont coincés entre Rumilly et le lieu de l'accident ont pu être évacués par un accès de service", a indiqué AREA à France Bleu Pays de Savoie. À 16h30, l'A41 avait pu rouvrir sur les deux voies. Une dizaine de pompiers, les gendarmes et au moins cinq dépanneuses sont intervenus sur les lieux de l'accident. Au plus fort de l'événement, on a compté plus de 5 kms de bouchons.

Vendredi dernier, un grave carambolage, là encore provoqué par un orage de grêle, avait fait huit blessés dont trois graves sur l'A40, dans le sens Chamonix-Mâcon, près de la commune de Clarafond-Arcine.

Au total, 12 personnes ont été impliquées dans ce carambolage - Document France Bleu

Une dizaine de pompiers et au moins cinq dépanneuses sont intervenus - Document France Bleu