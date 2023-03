Haute-Savoie : ce dealer cachait la drogue chez ses parents à Annemasse

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, une équipe de la Brigade anti-criminalité effectue une ronde autour de certains immeubles à Annemasse dans le quartier Perrier. Dans la rue des Savoie, entre plusieurs bâtiments, les policiers découvrent un jeune de 26 ans en pleine découpe de drogue afin de la conditionner et de la revendre plus tard.

Le domicile des parents comme cachette pour la drogue

Immédiatement les fonctionnaires de police procèdent à l'interpellation de ce dealer. 115 grammes de résine de cannabis sont découverts sur lui. Ce jeune de 26 ans est interpellé et placé en garde à vue. Puis, les policiers procèdent à une perquisition chez le suspect qui réside toujours chez ses parents.

Les policiers ont découvert près d'un kilo de résine de cannabis chez le suspect. - Police Nationale

Ce jeune utilisait sa chambre comme cachette pour sa drogue, car les fonctionnaires de police découvrent dans cette pièce près de 900 grammes de résine de cannabis. Ils découvrent aussi des centaines de sachets pour conditionner la drogue, avec des personnes de pop-culture dessus. Autre élément découvert pendant cette perquisition, une balance qui aurait pu servir à conditionner la drogue.

Prison ferme

Lors de l'interrogatoire, el suspect nie les faits en bloc et réfute la thèse des policiers. Ces derniers pensent que tout ce matériel et ses stupéfiants étaient destinés à être vendus aux consommateurs de la rue du Risse à Annemasse. Le jeune de 26 ans a ensuite été écroué et présenté à la justice en comparution immédiate ce lundi. Il a été condamné à un an de prison ferme et six mois de prison avec sursis.