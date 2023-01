Haute-Savoie : au moins un blessé grave après l'explosion d'un camion rempli de gaz à Fillinges

Un bruit assourdissant ce vendredi matin dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Un camion-citerne rempli de gaz a pris feu sur la route de la vallée du Giffre à Fillinges un peu avant 8 heures, avant d'exploser. Le bruit a été entendu jusqu'à Annemasse et la Roche-sur-Foron, à une dizaine de kilomètres de Fillinges. "Murs et fenêtres ont tremblé, explique un internaute sur Facebook. Le souffle a provoqué des ouvertures de trappes extérieures. Impressionnant." "Comme une bombe", ajoute un autre.

Une "grosse boule de feu rouge"

"J'étais en train de boire mon café et j'ai cru qu'une voiture était rentrée dans la baraque" explique Cyril, qui habite à Marcellaz. "On se demandait vraiment d'où ça venait, et après on a su qu'il y avait un incendie." Plusieurs habitants confient également que les vitres de leurs maisons ont été soufflées. "J'étais devant mon ordinateur quand le courant a sauté", raconte Bégum, employée d'un laboratoire situé tout proche. "Et ensuite il y a eu un gros tremblement, c'était puissant, puis l'électricité est revenue. Certains passants nous ont dit qu'ils avaient vu une grosse boule de feu rouge lors de l'explosion."

La préfecture demande d'éviter le secteur

Selon le maire de Fillinges, Bruno Forel, il y a "un blessé grave touché par le souffle de l'explosion et plusieurs blessés légers". Les forces de l'ordre et les pompiers sont actuellement sur place pour sécuriser la zone. Les lignes des pompiers de Haute-Savoie sont saturées.

La préfecture demande d'éviter le secteur de Fillinges et de ne pas s'arrêter près de l'accident pour éviter les bouchons. Une déviation, sur la D907 est mise en place par Marignier et Bonneville.