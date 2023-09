Haute-Savoie : de la drogue et des téléphones découverts dans la maison d'arrêt de Bonneville

C'est une des opérations d'un plan plus vaste nommé "Tempête 74" et piloté par les autorités de Haute-Savoie. Ce jeudi, 135 gendarmes ont investi les couloirs et les cellules de la maison d'arrêt de Bonneville. Les militaires ont mené des fouilles : des objets interdits, de la drogue et des téléphones ont été découverts.

Saisie de drogue

Les équipes de gendarmerie de Haute-Savoie ont été appuyées par le renfort de 72 militaires d'un escadron "Guépard" de Versailles, et trois équipes cynophiles pour mener cette vaste opération qui a duré trois heures. Au total, une centaine de grammes de résine de cannabis a été trouvée, ainsi qu'une dizaine de téléphones portables, et d'autres objets interdits en prison.