Haute-Savoie : de la prison ferme pour flagrant délit d'usage de stupéfiants à Saint-Jorioz

Deux hommes et une femme interpellés en flagrant délit d'usage de stupéfiants à Saint-Jorioz en Haute-Savoie sont condamnés à des peines de prison ferme par le tribunal judiciaire d'Annecy. Dans leur logement, les gendarmes ont découvert 600 g d'héroïne, 80 g de cocaïne, et 3600 euros.

Les faits remontent à 6 jours. Le dimanche 22 novembre dernier, dans le cadre d'une enquête en cours, les gendarmes de la Communauté de Brigade de Faverges-Saint-Jorioz, appuyés par ceux de la Brigade de Recherches d'Annecy effectuent une enquête de voisinage destinée à localiser le domicile d'une victime, un homme de 24 ans issu de la communauté albanaise.

Surpris en flagrant délit d'usage de stupéfiants

Un logement est rapidement identifié. Il s'avère occupé par deux individus, un homme lui aussi d'origine albanaise et une femme, française, tous deux âgés de 23 ans.



Dès leur entrée dans l'appartement, les gendarmes perçoivent une forte odeur d’ammoniaque. Ils constatent également la présence de rouleaux de papiers aluminium découpés et de matériels utilisés couramment pour la consommation d’héroïne, notamment une pipe et une cuillère noircie.



Matérialisant un flagrant délit d'usage de produits stupéfiants, une perquisition est menée qui permet la découverte d'environ 600 grammes d'héroïne, de 80 grammes de cocaïne, de 3600 euros en numéraire et 6 téléphones portables. Les deux occupants sont immédiatement placés en garde à vue par les militaires de la brigade de Saint-Jorioz.



Les investigations menées ensuite au cours de l'enquête permettent de confondre la victime de l'enquête initiale qui apparaît en lien avec les deux occupants de l'endroit. Elle est dès lors, elle aussi, placée en garde à vue.

De 6 mois à 3 ans de prison ferme

Les trois personnes ont été jugées ce jeudi au Tribunal Judiciaire d'Annecy pour des faits d'association de malfaiteurs, d'acquisition, détention, offre ou cession et usage de stupéfiants. A l'issue de l'audience, ils sont reconnus coupables des infractions liées aux stupéfiants et tous incarcérés. Les deux hommes sont condamnés à 36 et 10 mois d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français . La jeune femme elle est condamnée à 18 mois dont 9 avec sursis mise à l'épreuve