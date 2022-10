Haute-Savoie : début d'incendie dans un collège, 500 élèves évacués

Les 500 élèves et le personnel du collègue Jean Lachenal de Faverges en Haute-Savoie ont été évacués ce jeudi matin. En cause ? Un départ de feu dans l'un des bâtiments. Les pompiers ont été alertés vers 10h17. Une fois sur place, ils ont constaté qu'une housse protectrice d'un des extincteurs était en train de prendre feu. Tout était réglé en un quart d'heure. Les élèves ont pu retourner en classe. Une enquête a été ouvert par les gendarmes pour déterminer l'origine du feu.

"Les sapeurs-pompiers locaux ont rapidement maîtrisé le début d'incendie qui n'a occasionné que de très faibles dégâts, et après que la fumée ait été totalement évacuée, les quelques 500 élèves et le personnel de l'établissement ont pu réintégrer le collège quelques minutes plus tard", ont indiqué les gendarmes dans un communiqué.