Annemasse : démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue

Après trois mois d'enquête, les policiers de l'unité des stupéfiants et de l'économie souterraine de la Sûreté urbaine d'Annecy ont réussi à démanteler un réseau de trafiquants albanais, basé à Annemasse (Haute-Savoie). 1,4 kilogrammes d'héroïne, 524 grammes de cocaïne, 970 grammes de produits de coupe et 60.720 euros ont été saisis.

Un réseau familial

C'est le 30 mai, en revenant d'un voyage d'approvisionnement aux Pays-Bas, que les trois protagonistes principaux ont été interpellés par les policiers d'Annemasse avec le Raid, dans un domicile à Gaillard. Le chef de réseau, 21 ans, le bras droit, 29 ans, et le vendeur, 27 ans, ont été placés en garde-à-vue.

Ce même jour, la compagne du chef de réseau a été interpellée dans un appartement à proximité. Sa soeur et sa mère ont aussi été interpellées, sur leur lieu de travail à Collonges-sous-Salève.

Les perquisitions des domiciles et véhicules ont permis aux policiers de découvrir 33.720 euros en liquide, 524 grammes de cocaïne, 1,4 kilogrammes d'héroïne et 970 grammes de produits de coupe. La compagne, la soeur et la mère du chef de réseau étaient en charge du blanchiment d'argent. 27.000 euros ont été retrouvés sur leurs comptes en banque.

Tous mis en examen

Lors de leurs auditions respectives, les trafiquants albanais ont reconnu les faits en minimisant leur implication, "notamment sur leur rôle dans l'approvisionnement en matière stupéfiante" d'après la police.

Le chef de réseau, le bras droit et le vendeur ont été présentés devant le juge d'instruction ce jeudi et mis en examen. Les trois protagonistes ont été écroués. La compagne du chef de réseau est aussi mise en examen. Elle a été laissée libre mais est sous contrôle judiciaire. La mère et la soeur du chef de réseau ont été remises en liberté et seront convoquées ultérieurement, aussi pour mise en examen.