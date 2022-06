Haute-Savoie : des courriers anonymes l'accusent de pédophilie, il dépose plainte à la gendarmerie

Mairie, école, crèche, école de ski, office du tourisme... depuis la mi-juin, des lettres anonymes dénonçant publiquement un habitant de la commune, et "l'accusant d'être l'auteur d'actes pédophiles et d’avoir été condamné pour ce faire" sont distribuées "auprès de plusieurs établissements de la station Les Carroz d'Arâches", à Arâches-la-Frasse, indique ce lundi le procureur de Bonneville Karline Bouisset dans un communiqué.

La personne mise en cause dans ces courriers a déposé une plainte pour diffamation à la gendarmerie de Scionzier, et le parquet de Bonneville a ouvert une enquête pour tenter d'identifier l’auteur de ces lettres anonymes.

La personne ciblée par ces courriers n'a jamais été condamnée

Face à l'émoi provoqué au sein de la population locale, le procureur de la République tient à préciser que "contrairement à ce qui est indiqué dans ces courriers diffamatoires, l'intéressé est totalement inconnu de la justice et des forces de l’ordre, n’ayant jamais fait l’objet d’aucune condamnation ni même d’aucune mise en cause pour quelque infraction que ce soit".

"Les conséquences de telles accusations mensongères sont lourdes pour la victime et sa famille et tout sera mis en œuvre pour identifier et poursuivre la personne qui s’est rendue coupable de la rédaction de ces écrits diffamatoires", conclut le parquet.