Haute-Savoie : des dégradations sur des canons à neige à La Clusaz

La mairie de La Clusaz (Haute-Savoie) porte plainte après la dégradation de deux canons à neige sur la station durant le week-end du 7-8 janvier. Le ou les auteurs des faits ont coupé des fils et volé des transformateurs, rendant les enneigeurs hors d'usage. Une enquête a été ouverte par les gendarmes qui n'écartent aucune piste. Des prélèvements ont été réalisés sur place, le voisinage interrogé. Les enquêteurs doivent aussi exploiter d'éventuelles vidéos.

Deuxième station visée en Haute-Savoie

C'est la deuxième station de Haute-Savoie visée en quelques semaines. Le domaine skiable des Gets a vu plusieurs de ses canons à neige saccagés le week-end de Noël, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Aucune revendication n'a été faite, et là-aussi, une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Le préjudice pour Les Gets s'élève à plusieurs milliers d'euros.