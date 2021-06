Haute-Savoie : des dizaines d'habitants évacués après un glissement de terrain à Bossey

C'est aux alentours de 9 heures ce mardi matin que Fannie, une habitante de Bossey en Haute-Savoie, a entendu les premiers craquements venant du sol. Des craquements réguliers, jusqu'en fin de matinée. Vers 11 heures, son mari lui dit : "On s'en va !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

L'important glissement de terrain s'est produit à Bossey, dans le nord de la Haute-Savoie, à la frontière suisse. L'alerte a été donnée peu après 11 heures. Il a nécessité l'évacuation de trois immeubles - cinquante appartements au total - de deux habitations individuelles, d'un restaurant et d'un chantier. Tous les logements n'étaient pas occupés. Entre 50 et 80 personnes en tout ont été évacuées.

On a eu le temps de rien prendre quasiment. On ne sait pas si on pourra retourner chez nous. C'est toute notre vie - Léna, une habitante