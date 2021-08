Haute-Savoie : des voleurs se font passer pour des gendarmes

Depuis plusieurs jours, en Haute-Savoie, des malfaiteurs se font passer pour des gendarmes en vue de cambrioler des habitations. Les forces de l'ordre reçoivent des appels d'habitants pour les alerter du phénomène. Il y a eu trois cambriolages à Menthon-Saint-Bernard, Sallanches ou encore à Feigères. Les secteurs sont différents et les forces de l'ordre ne savent pas s'il s'agit des mêmes voleurs mais le mode opératoire est quasiment identique.

De faux agents des eaux... suivis de faux gendarmes

À Menthon-Saint-Bernard, un homme s'est récemment rendu chez un habitant et a prétendu être un technicien des eaux. Quelques minutes plus tard, deux faux gendarmes arrivent et expliquent qu'en ce moment des voleurs se présentent comme techniciens mais ils rassurent tout de suite : ce n'est pas le cas du premier homme. Pendant la discussion, celui-ci a le temps d'entrer dans le domicile et vole des bijoux et du matériel informatique.

C'est quasiment le même manège à Sallanches où un couple habillé en uniforme de gendarmes a toqué à la porte d'une maison pour prévenir les habitants de faire attention aux cambriolages, nombreux dans le secteur à cette période. Ils en profitent pour poser des questions : "Partez-vous en vacances ? Quand ? Et vos voisins, ils partent aussi ?" Tout cela dans le but de repérer des maisons vides à cambrioler.