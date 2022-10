Deux Albanais envoyés en prison pour trafic de cocaïne et d'héroïne

Deux dealers albanais ont été condamnés à huit mois de prison ferme et envoyés en prison. Ils étaient jugés ce jeudi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Annecy pour trafic de drogue.

Ils vendaient de la cocaïne et de l'héroïne sur les communes de Poisy, Chavanod, Epagny et Pringy. Les gendarmes d'Annecy - Meythet avaient ouvert une enquête fin septembre et avaient placé plusieurs de leurs points de deal sous surveillance.

La drogue était cachée dans un bois à Argonay

Ils ont fini par remonter jusqu'au deux hommes, âgés de 25 et 30 ans, et par les interpeller lors d'une descente dans l'hôtel d'Annecy où ils vivaient mercredi matin. 600 euros ont également été retrouvés sur place, ainsi que du matériel pour couper et conditionner la drogue.

Les enquêteurs ont aussi réussi à localiser l'endroit où les dealers cachaient la drogue qu'ils vendaient. Au total, 33 pochons d'héroïne et 11 de cocaïne ont été retrouvés dans les bois à Argonay, grâce à une équipe cynophile.