Haute-Savoie : deux cerveaux d’un trafic de drogue arrêtés

Un nouveau gros coup porté au trafic de drogue en Haute-Savoie. Après plusieurs mois d'enquête et de surveillance, les policiers de la brigade des stupéfiants, et la police de l'air et des frontières ont arrêté il y a mardi au tunnel du Mont-Blanc deux chefs de réseau albanais.

Saint-Julien-en-Genevois, France

Quand ils sont arrêtés au tunnel du Mont-Blanc, les deux trafiquants viennent d'achever un de leur périple régulier. Une fois toutes les trois semaines environ, les deux hommes de 20 et 30 ans effectuaient un aller-retour express entre l'Albanie, point de départ de la drogue et Saint-Julien-en-Genevois. Des compatriotes réceptionnaient la cargaison dans un appartement de la commune et dans un autre, aménagé en laboratoire. Ils transformaient et conditionnaient l'héroïne pure et la cocaïne avant de les écouler en doses sur plusieurs communes haut-savoyarde : Annecy, Saint-Julien-en-Genevois et Rumilly.

Des voitures de luxe pour blanchir de l’argent

Pour rentabiliser encore leur déplacement, à chaque voyage, les deux chefs de bande faisaient un crochet par la Suisse pour blanchir une partie des gains du trafic. Ils achetaient des voitures de luxe, pour rentrer en Albanie. Les policiers estiment que sur ces 18 derniers mois, une trentaine de voitures auraient été ainsi achetée, soit plusieurs millions d'euros blanchis.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert "1,5 kg d'héroïne pure, 1,6 kg de cocaïne, 160 grammes d'héroïne prête à l'emploi, 1,7 kg de produit de coupe et 60.000 euros".