Haute-Savoie : deux chauffards interceptés en pleine course sur l'autoroute

Dans les jumelles d'un gendarme posté en amont du contrôle, deux grosses berlines allemandes filent à toute vitesse et se dépassent plusieurs fois dans le flot de la circulation, dense ce samedi de départ en vacances. Sur le compteur, l'un affiche 161km/h, l'autre pointe à 159km/h au lieu des 110km/h dans cette zone.

Permis suspendus

Arrivés au péage de Saint-Martin-Bellevue, les deux jeunes conducteurs déchantent rapidement. ils sont rapidement mis de côté par les gendarmes, présents en nombre. Ces deux ressortissants suisses ont une vingtaine d'années et ne se connaissent pas, mais lorsqu'un des deux est dépassé par une autre berline allemande, il décide d'appuyer sur le champignon.

C'est comme cela que commence cette course effrénée, entre une Audi RS3 et une Audi S8. Deux engins avec de fortes capacités sous le capot. Mais, les gendarmes sonnent la fin de la partie et infligent un retrait de permis et une amende à ces deux chauffards, qui devraient également écoper d'une interdiction de conduire sur le territoire français.

Pas de véhicules à la fourrière

Derrière le volant, un jeune d'une vingtaine d'années repart en place passager, alors qu'un ami dans la voiture avec lui prend le volant. Dans l'autre véhicule, une jeune femme seul appelle son père pour qu'il vienne la chercher, afin de pouvoir quitter le lieu du contrôle. Les véhicules n'ont pas été placés en fourrière, parce qu'il s'agit d'excès de vitesse inférieurs à 50km/h, après la vitesse retenue.