Deux hommes devant la justice à Annecy pour extorsion aggravée via un site de rencontres homosexuel

Ils repéraient leurs victimes sur un site de rencontres homosexuel, leur donnaient rendez-vous et, sous la menace, les dépouillaient de leurs biens. Deux jeunes de 20 et 21 ans comparaissent ce jeudi devant le tribunal correctionnel d'Annecy en Haute-Savoie.

Les deux deux hommes, dont l'un a été arrêté hier, seront jugés ce jeudi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Annecy en Haute-Savoie. Ils sont poursuivis pour extorsion aggravée via un site de rencontres homosexuel.

Les deux hommes de 20 et 21 ans sont colocataires, ils vivent à Seynod, et pratiquaient jusqu'à ces derniers jours la même activité frauduleuse. A savoir: détrousser des hommes rencontrés sur internet, et à qui le jour du rendez-vous venu, sous la menace d'un couteau, ils dérobaient téléphone et portefeuille.

C'est sur la base du témoignage d'une victime, un homme de 30 ans, ainsi dépouillé le 26 juillet dernier sur un parking de la commune nouvelle d'Annecy que les policiers ont identifié et arrêté l'un des deux agresseurs.

C'est également au moment d'aller perquisitionner son domicile dans le quartier de Seynod qui est situé en zone gendarmerie, que les uns et les autres enquêteurs s'aperçoivent qu'ils sont saisis de plaintes similaires, pour des individus différents mais à la même adresse.

Au final, les 2 jeunes hommes seront jugés lors de la même audience ce jeudi après-midi.

Si à la lumière de cette affaire, d'autres victimes se reconnaissent dans ce mode opératoire, elles sont invitées à se manifester auprès du commissariat ou de la gendarmerie d'Annecy.