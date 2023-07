Haute-Savoie : deux jeunes femmes en vacances découvrent une caméra cachée dans leur Airbnb

C'est dans un réveil installé dans la salle de bain qu'une caméra était cachée. L'effrayante découverte de Madison et son amie, toutes les deux originaires de Meurthe-et-Moselle et en vacances à Dingy-Saint-Clair (Haute-Savoie) pendant le week-end de l'Ascension il y a deux mois. Ces deux jeunes avaient loué un logement en passant par la plateforme Airbnb. Après cette découverte elles sont allées chez les gendarmes avec le dispositif de cette caméra cachée.

Plusieurs victimes

Un souvenir difficile pour ces deux jeunes amies d'une vingtaine d'années. Lors de leur arrivée à la gendarmerie, les militaires prennent très vite au sérieux cette affaire. Ils font la découverte d'une carte SD de 32 gigaoctets avec plusieurs autres vidéos à l'intérieur d'autres locataires qui sont passés avant les deux jeunes femmes.

La caméra pointait en direction de la cabine de douche de ce logement Airbnb. - DR

Le parquet d'Annecy a ouvert une enquête pour captation d'images et atteinte à la vie privée qui a été confiée à la gendarmerie de Thônes. L'enquête progresse, mais pour le moment les militaires sont dans l'attente. Une réquisition a a été envoyée à Airbnb pour obtenir le nom de tous les locataires qui sont passés dans le logement afin d'identifier les autres potentielles victimes. D'après les victimes, 14 personnes différentes ont été retrouvées sur les vidéos qui étaient dans la carte SD.

Traumatisme

"Je vis très mal ce qui s'est passé, confie Madison. J'estime que mon intimité a été violée parce que je ne me lave pas devant la Terre entière, pour moi ça reste une violence sexuelle. Je ne sais pas ce que le mec a fait derrière son téléphone, parce que cette caméra était connectée à internet, et avec une application il est possible de tout regarder en direct."

La jeune femme explique avoir senti son corps se dérober sous elle lorsqu'elle a découvert la caméra. Après avoir appelé les gendarmes, ces derniers exploitent les vidéos et montrent ces dernières aux deux victimes. "C'est un deuxième coup de massue, encore plus fort que le premier, parce qu'avant on ne voulait pas y croire", se souvient Madison. Depuis, elle est suivie psychologiquement pour travailler sur ce "traumatisme".

Autres plateformes

"Ce mec là avait des centaines d'avis positifs, d'apparence c'était le bon père de famille en tout point, détaille Madison. Il n'y avait aucune raison de se douter de quoi que ce soit et finalement je me suis retrouvée à vivre ça. Donc maintenant je ne fais confiance à plus rien, partout où je vais je vérifie dans tous les côtés. je regarde tous les objets qui me semblent bizarres, si ça n'a rien à faire à l'endroit où c'est je trouve ça suspect. Je suis rentrée dans une phase de paranoïa mais je travaille là-dessus."

Au dos du réveil, il y avait plusieurs branchements dont un endroit pour insérer une carte SD. - DR

Contactée par France Bleu Pays de Savoie, la plateforme américaine de locations entre particuliers explique avoir retiré l'annonce de cette maison. "Nous n'avons jamais été dédommagées en dehors du remboursement de la location par Airbnb, je trouve ça irrespectueux après ce qui s'est passé", développe Madison.

Ce qui est encore plus difficile pour les deux victimes, c'est de voir que le logement en question est de nouveau en ligne mais sur d'autres plateformes. "On a pris contact avec ces sites, mais leur réponse c'est de dire que ce n'était pas sur leur plateforme donc il n'y a aucun problème, dénonce Madison. Le message envoyé c'est "ce que vous n'avez fait ce n'est pas bien mais continuez à le faire en toute impunité", je ne comprends pas que la justice n'avance pas plus vite."

De son côté, la plateforme se défend dans une réponse qui nous a été transmise par un communiqué : " Le compte de l’hôte a été définitivement supprimé de la plateforme dès lors que cet incident nous a été signalé pour la première fois il y a six mois, et nous collaborons avec la police dans son enquête." Un point qui semble pourtant coincer du côté des autorités françaises, toujours dans l'attente d'informations sur les locataires de ce chalet afin de retrouver toutes les victimes.

Vidéo virale sur les réseaux sociaux

Cette location était en ligne depuis plusieurs années selon les victimes. C'est sur les réseaux sociaux que Madison a raconté son histoire, une vidéo publiée sur TikTok qui a été vue plus de 1.8 millions de fois avec plus de 100.000 likes.

Dans les commentaires, de nombreux utilisateurs apportent leur soutien, mais s'inquiètent aussi que cela soit possible. "On voit de plus en plus de faits dans ce sens dans le pays, même si en Haute-Savoie ce cas reste exceptionnel", explique la procureure d'Annecy, Line Bonnet-Mathis.

