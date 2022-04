Haute-Savoie : deux morts dans une avalanche à Chamonix

Une avalanche a emporté deux jeunes femmes ce samedi 9 avril à Chamonix, en-dessous du refuge des Cosmiques, alors que le groupe de six personnes faisait un week-end "survie". Une enquête est ouverte par la procureure de Bonneville.

Sur les six personnes, deux jeunes femmes sont décédées sous l'avalanche.

Deux morts dans une avalanche ce samedi 9 avril à Chamonix. Un groupe de six personnes faisait un week-end "survie en montagne" accompagné d'un guide indépendant. Elles ont construit des igloos juste en dessous du refuge des Cosmiques, sous un éperon rocheux, dans une zone non accidentogène. Et pourtant vers 18h, une avalanche a emporté 5 personnes, dont 2 qui n'étaient pas dans les igloos. Ces deux jeunes femmes, trentenaires, dont une originaire de l'Isère, sont décédées.

Les conditions météorologiques ne permettaient pas à un hélicoptère de décoller, les huit militaires et le médecin du Smur ont accédé au site par le téléphérique de l’aiguille du Midi. Avant l’arrivée des équipes de secours, le couple de gardiens du refuge et des guides ont aidé les cinq survivants à se dégager de la neige. Ils sont très choqués mais indemnes.

Une enquête judiciaire a été ouverte par la procureure de Bonneville, conduite par le PGHM de Chamonix pour déterminer les causes de la mort. Un expert en nivologie s'est rendu sur place ce dimanche midi ainsi que la procureure de Bonneville qui précise qu "il n'y a pas de faute caractérisée à ce stade". Les faits surviennent au cours d’un week-end à risque en haute montagne. Au moment des faits, il était de 3/5.