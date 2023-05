Haute-Savoie : disparition inquiétante d'un homme de 27 ans à Sallanches

Les gendarmes de Haute-Savoie lancent ce jeudi un appel à témoins pour retrouver un jeune homme de 27 ans. Il a quitté son domicile de Sallanches vendredi dernier vers 23h et depuis n'a plus donné de nouvelles. Selon les gendarmes de la brigade de Passy, il aurait pu partir randonner en montagne. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un bas de jogging noir, de chaussures en cuir marron et d'une veste imperméable sombre à capuche. En cas d'informations, il vous faut appeler le 0800.971.071.

