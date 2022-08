Haute-Savoie : disparition inquiétante d'un jeune homme à Épagny Metz-Tessy

Un appel à témoins a été lancé, ce dimanche soir, par la gendarmerie annécienne après une disparition jugée inquiétante d'un jeune homme de 27 ans. Victor Simon aurait l'hôpital le Change à pied, samedi soir vers 23 heures, à Épagny Metz-Tessy. Il n'a pas été retrouvé ce dimanche.

Selon les éléments fournis par la gendarmerie, ce jeune homme mesure 1 mètre 85, type caucasien et de corpulence mince. Il a les cheveux châtain très court et les yeux gris bleus. Au moment de sa disparition, il portait un pull col V de couleur beige, un pantalon bleu marine et des bottines en daim marron.

Pas d'argent, de téléphone ni de papiers d'identité

Si vous avez des informations qui pourraient aider la gendarmerie à le retrouver, il faut contacter la brigade de Thônes, en Haute-Savoie, au 0.800.971.071. Victor Simon n'a pas de téléphone portable, de papiers d'identité ni d'argent sur lui ajoute encore la gendarmerie.

Victir Simon, 27 ans, a quitté l'hôpital le Change à Épagny Metz-Tessy samedi soir sans donner de nouvelles. - Gendarmerie nationale