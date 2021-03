Haute-Savoie : disparition inquiétante d'un joggeur à Mieussy

La gendarmerie de Taninges en Haute-Savoie lance jeudi un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un vacancier à Mieussy. Antoine R. a quitté mercredi sa location de vacances pour un jogging sur les hauteurs de la commune. Cet homme de 33 ans n'a depuis plus donné de nouvelle à sa famille.

Tee-shirt noir et bâtons de marche

Antoine, 1m79, cheveux courts blonds et allure athlétique, est parti courir entre 16h et 16h30, en vêtements de sport précisent les enquêteurs. Il portait plus précisément un tee-shirt noir avec des bandes fluorescentes sur les côtés, un collant noir et des baskets. Il était également équipé de bâtons de marche. Si vous pensez pouvoir apporter des éléments susceptibles de faire avancer l'enquête, les gendarmes de la brigade de Taninges vous demandent de les contacter au 04 50 34 20 03.