Haute-Savoie : disparition inquiétante d'une femme de 40 ans à Valleiry

Elle n'a plus donné signe de vie depuis près d'un mois

Une femme de 40 ans, Julie C., employée à la mairie de Valleiry, est portée disparue depuis le mercredi 26 juillet. Elle est titulaire du permis de conduire, mais elle a quitté son domicile sans prendre son véhicule. Cette quadragénaire est sous la tutelle de sa mère. C'est cette dernière qui a fait un signalement le 2 août dernier.

Déjà disparue en 2018

Selon les déclarations de sa mère, Julie C. avait déjà disparu pendant plusieurs mois en 2018 "pour faire un tour de France", et elle avait finalement été retrouvée en hypothermie sur une plage de Vendée. "Aucun mouvement n'a été détecté sur son compte bancaire depuis son départ, et elle n'utilise pas son téléphone portable".

La gendarmerie de Cruseilles recueille tout renseignement pouvant aider les enquêteurs au 0.800.971.071 (appel gratuit 24/7). Cette femme, de corpulence mince, mesure environ 1m60, et a les cheveux bruns mi-longs. Signe distinctif : elle a un tatouage en forme de papillon sur l'épaule gauche.