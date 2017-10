Haute-Savoie : Elisa, 15 ans, a disparu depuis jeudi soir

Elisa, 15 ans, a disparu depuis la nuit de jeudi à vendredi de son domicile de Faverges (Haute-Savoie). Elle aurait consulté des sites de randonnée.

Les gendarmes de Haute-Savoie lancent ce vendredi soir un avis de recherche pour retrouver Elisa, une jeune fille âgée de 15 ans, qui a disparu depuis jeudi soir. L'adolescente qui habite avec ses parents à Faverges n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du jeudi 12 octobre au vendredi 13 octobre.

Selon les informations fournies par la gendarmerie, elle aurait consulté des sites de randonnée notamment dans le massif des Bauges et sur le secteur d'Albertville avant de partir sans emporter son téléphone portable. Elisa serait équipée d'un sac à dos bleu foncé et d'une tente "Quechua" avec une housse grise. Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle mesure 1m60 et porterait des baskets grises et roses.

Si vous avez des renseignements vous pouvez contacter la gendarmerie de Faverges-Seythenex au 0 800 97 10 71.