Haute-Savoie : elle cherche les deux infirmiers qui ont sauvé son frère de la noyade pour les remercier

Anthy-sur-Léman, France

Elle cherche les deux infirmiers qui ont sauvé son frère de la noyade. Océane, une Haut-Savoyarde, était sur les bords du lac vendredi soir à Anthy-sur-Léman pour un pique-nique en famille. Jason, son frère jumeau, est allé se baigner, mais il s'est noyé. "Il n'avait pas mangé de la journée, peut-être qu'il a fait une hydrocution", explique l'habitante de Margencel. "Mon mari l'avait vu nager peu de temps avant, mais on s'est rendu compte qu'il n'était plus dans l'eau alors mon mari a plongé et l'a remonté."

Un couple d'infirmiers prodigue le massage cardiaque

Une fois sur le rivage, deux personnes proposent leur aide. "Un homme et une femme d'une quarantaine d'années", poursuit Océane. "Ils ont prodigué le massage cardiaque le temps que les pompiers arrivent. On sait juste qu'ils sont infirmiers, on était en panique et on n'a pas eu le temps de leur demander d'où ils étaient."

Transporté en urgence à l'hôpital, Jason est aujourd'hui tiré d'affaire, après avoir passé 48 heures dans le coma. "Il parle et se souvient de nous", explique sa jumelle. "C'est un vrai miracle."

S'ils n'avaient pas été là, il serait mort" - Océane

Océane souhaite désormais retrouver le couple de sauveteurs, pour les remercier "du fond du cœur." "Ils ont été fabuleux ce jour-là, ils ont accouru comme si mon frère était un membre de leur famille. S'ils n'avaient pas été là, il serait mort. Nous, on aurait fait un massage comme on aurait pu, mais on ne l'aurait pas sauvé."

Si vous êtes l'un des sauveteurs de Jason ou que vous les connaissez, vous pouvez contacter le standard de France Bleu Pays de Savoie au 04 79 70 73 74. Nous vous mettrons en contact avec Océane.