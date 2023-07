Haute-Savoie : au moins deux blessés graves dans un accident à Lugrin, la RD 1005 est coupée

Un choc frontal entre un poids-lourd, un camping-car et un véhicule léger a fait au moins deux blessés graves dans le Chablais à la sortie de Lugrin, au niveau de Meillerie, ce vendredi peu avant 16h sur la RD 1005. L'accident s'est produit dans le sens Saint-Gingolph/Evian. Les deux blessés graves sont les occupants de la voiture, qui venait de Saint-Gingolph.

Pompiers, gendarmes et SMUR sont sur place, ainsi qu'un hélicoptère pour prendre en charge les blessés. A 17h30, la route était totalement coupée dans les deux sens de circulation, et le trafic à l'arrêt jusqu'à Saint-Gingolph côté Suisse. Le seul itinéraire possible pour se rendre en Suisse depuis Lugrin est de passer par Châtel et le Pas de Morgins.

Plus d'informations à venir