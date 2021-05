Haute-Savoie : "Il faut s'attendre à d'autres avalanches dans les jours qui viennent, donc prudence"

Mieux vaut renoncer que de mettre sa vie en danger. Le message du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix est, une nouvelle fois, très clair : après le décès de deux skieurs ce mercredi, dans deux avalanches distinctes dans le massif du Mont-Blanc, les sorties sont rendues dangereuses par les conditions d'enneigement.

Il y a des accumulations importantes de neige au-dessus de 2.200 m, en partie dues au vent. "Il y a un danger d'avalanche très prégnant sur toutes les altitudes, sur toutes les pentes, sur toutes les orientations, et dans les pentes fortes au-delà de 30 degrés, on a un risque qui est très, très important de déclenchement par plaques avant", explique le patron du PGHM de Chamonix, le colonel Stéphane Bozon.

C'est ce phénomène qui s'est produit ce mercredi dans le Couloir des Cosmiques, sur l'arrête des Cosmiques, dans un couloir en face sud, causant la mort d'un skieur de 23 ans en milieu de matinée, et d'un autre de 61 ans à la mi-journée.

Je crois qu'il faut revenir à la raison et renoncer

"L'envie d'aller se faire plaisir dans un couloir est légitime, mais attention : quand on regarde le bilan de la journée (de mercredi), on a des chanceux ! On aurait pu avoir un bilan beaucoup plus lourd par d'autres avalanches (...) et on va encore se retrouver dans les jours qui viennent avec des conditions avalancheuses, donc prudence (...) il faut attendre une stabilisation, qui ne pourra venir que par le réchauffement diurne, et il faudra aussi se méfier de ce réchauffement qui pourra faire partir des avalanches de grande ampleur", insiste-t-il.

Temps perturbé ce week-end

Il commençait ce mercredi soir à reneiger en altitude. Les chutes de neige vont se poursuivre jeudi. Le temps s'annonce perturbé le week-end prochain et l'accumulation de neige va continuer au-dessus de 2.200 mètres, d'où l'appel à la plus grande vigilance relayé par les autorités, à l'attention des randonneurs et des skieurs de tout niveau.

"Le manteau neigeux est instable avec plusieurs couches fragiles de neige récente, parfois fortement soufflées. De nombreuses purges naturelles peuvent avoir lieu, essentiellement en pente raide près des rochers, et des avalanches peuvent se déclencher au passage d'un skieur ou d’un randonneur. En dessous de 2.200 m, le manteau neigeux sera plus stable", indique de son côté la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué.

Quatre conseils de prudence

Se renseigner sur les conditions (météo, état du manteau neigeux…) et préparer sa sortie de façon minutieuse Se renseigner auprès des professionnels de la montagne et des mairies avant toute sortie, de signaler son itinéraire et d’être équipé (pelle, sonde, détecteur de victimes d’avalanche…) Ne pas se surestimer et prévoir un itinéraire de repli Être attentif aux moindres signes de danger (petite coulée…) et de savoir renoncer si les conditions se dégradent

