Haute-Savoie : course-poursuite sur l'autoroute, il fonce dans la barrière de péage

Un conducteur de 27 ans a été condamné par le tribunal de Thonon-les-Bains, ce lundi, à six mois de prison avec sursis et 600 euros d'amende. Il a multiplié les infractions dont une course-poursuite sans permis et une conduite sous l'emprise de stupéfiants.