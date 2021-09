Haute-Savoie : il le séquestre dans son véhicule et lui réclame 10.000 euros

Un Savoyard de 22 ans, domicilié près de Chambéry, a été condamné ce lundi à huit mois de prison ferme dans une affaire d'enlèvement et séquestration, après un litige lié à la location d'un véhicule sur Snapchat, a-t-on appris de source proche du dossier.

Un 4x4 Volkswagen abîmé

Le mis au cause avait proposé sur Snapchat la location de son véhicule, de type 4x4, Volkswagen T-ROC. Il accuse le client, un homme de 23 ans, d'avoir eu un accrochage avec le véhicule en reculant, abîmant la carrosserie. Le loueur lui réclame 10.000 euros de dédommagement et fixe un rendez-vous au client le vendredi 17 septembre, pour régler le litige, sur Annecy-le-Vieux.

Il n'a pas d'argent sur lui

Lors du rendez-vous, le client refuse de régler la somme exigée. Le loueur le fait alors monter de force à l'arrière du véhicule et part avec lui, tout en faisant pression sur son entourage familial pour tenter d'obtenir les 10.000 euros exigés. Très vite, les gendarmes mobilisent d'importants moyens pour tenter de retrouver le suspect. Le véhicule sera localisé sur le bassin chambérien, avec la victime. Le client de 23 ans, enlevé et séquestré, a été retrouvé "choqué". Il a subi des menaces verbales et psychologiques, mais il n'aurait été victime d'aucune violences physiques.

Le suspect se rend chez les gendarmes

Se sachant recherché, le suspect de 22 ans, déjà connu des services de police pour des faits de violences, se rend de lui-même à la brigade de gendarmerie de Challes-les-Eaux, le même jour, où il est aussitôt placé en garde à vue. Jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi, il a été condamné à 20 mois de prison, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, soit 8 mois ferme, avec un aménagement de peine sous bracelet électronique. Son véhicule Volkswagen lui a aussi été confisqué, et il a interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.