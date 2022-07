Haute-Savoie : il ne retrouve pas son ticket de péage... et fait demi-tour à contresens sur l'autoroute

Un conducteur a roulé durant 8 kilomètres à contresens sur l'A40. Il a été intercepté à la sortie du tunnel du Vuache, lundi soir, vers 21h30. Ce ressortissant roumain, de 58 ans, domicilié dans la Loire, a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue. Il a expliqué avoir perdu son ticket d'autoroute et avoir paniqué à l'arrivée devant les barrières de péage. Il a ainsi fait demi-tour et s'est engagé en sens contraire, heureusement sans causer d'accident. Il a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Cet automobiliste sera convoqué en novembre prochain devant le tribunal.

