Haute-Savoie : il tracte ivre avec sa voiture un monospace à l'aide d'une sangle

Les gendarmes de Haute-Savoie ont arrêté un drôle de convoi ce samedi sur la départementale 1508 entre La Combe de Sillingy et Sillingy. Un véhicule en très mauvais état tractait en effet un monospace à l'aide d'une simple sangle. Les deux véhicules sont confisqués, les permis retirés.

C'est en revenant d'une intervention à La Combe de Sillingy ce samedi soir, vers 18h30, que les gendarmes de la compagnie d'Annecy aperçoivent sur leur route un monospace en piteux état sur la départementale 1508 en direction de Sillingy. Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont l'impression que le véhicule roule en marche arrière sur la route, avant finalement de constater qu'il est tracté par un autre véhicule.

Des embardées sur la route

La scène est d'autant plus dangereuse que le monospace tracté semble faire des embardées sur la route et risque donc de causer un grave accident. Les gendarmes constatent également que la voiture qui remorque est elle-aussi dans un état déplorable, et qu'elle est reliée à celle de derrière par une simple sangle.

Les gendarmes finissent par arrêter le convoi à l'aide du peloton motorisé d'Annecy-Seynod. À l'intérieur du véhicule tracté, un passager assis à la portière avant-droite. Il est immédiatement soumis à un dépistage d'alcool et de stupéfiants, tout comme le conducteur du véhicule qui tractait l'ensemble.

Contrôlés positifs à l'alcool

Les deux personnes sont contrôlées positives à l'alcool. Le conducteur du convoi a également consommé des stupéfiants. Les deux mis en cause sont visiblement connus pour des faits du même type.

Leurs permis de conduire sont retirés, tout comme leurs voitures, toutes deux placées à la fourrière. Une enquête est maintenant en cours.