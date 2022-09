Trois individus, dont deux mineurs, seront présentés à la justice en décembre et janvier prochain dans une affaire d'extorsion aggravée à Bonneville, a-t-on appris ce vendredi auprès du parquet.

Haute-Savoie : ils volent une paire d'airpods et menacent leur victime avec un couteau de cuisine

Les faits remontent au 13 septembre dernier. Ce jour-là, vers 14h30, dans un parc situé place de l'église à Bonneville, près du lycée Guillaume Fichet, un élève de Seconde est abordé par trois individus "qui lui proposent de fumer des produits stupéfiants", indique le parquet de Bonneville. Le jeune homme refuse et tente de quitter les lieux, mais les trois individus l'empêchent de partir. L'un d'eux menace la victime avec un couteau de cuisine "en exigeant qu’elle lui remette une paire d’écouteurs".

Le couteau retrouvé au domicile du principal suspect

Deux semaines après les faits, l'opération de police judiciaire menée ce mardi 27 septembre, a permis d'interpeller les trois mis en cause, dont deux mineurs, dans cette affaire d'extorsion aggravée. Le couteau de cuisine a été découvert "au domicile de l’auteur principal" et "les objets dérobés ont été restitués à la victime" (une paire d'airpods, ces écouteurs sans fil, s'achète en moyenne entre 150 et 300 euros selon le modèle ndlr).

Une enquête de flagrance avait été ouverte par la brigade de gendarmerie de Bonneville. Les trois individus, qui ont reconnu les faits lors de leur garde à vue, devront répondre de leurs actes devant la justice. Les deux mineurs sont convoqués devant le juge pour enfants début décembre. Le majeur est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bonneville courant janvier.