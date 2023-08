Haute-Savoie : incendie en cours dans le massif du Semnoz, plus de 70 pompiers mobilisés

Un départ de feu dans le massif du Semnoz mobilisait toujours mercredi soir plus de 70 pompiers haut-savoyards, dont des spécialistes "feux de forêts et d’espaces naturels". L'incendie s'est déclaré en fin de matinée mercredi dans un secteur boisé en bordure d'un alpage à 1.200 mètres d'altitude sur la commune d’Alléves, en limite des départements Haute-Savoie/Savoie.

A 18h ce mercredi, le feu n'était toujours pas fixé, près de 3 hectares avaient déjà brûlé "et de nombreux autres sont menacés" selon le SDIS de Haute-Savoie.

Un accès difficile au sinistre

"Les conditions d’intervention sont rendues complexes par les difficultés d’accès au sinistre et les températures extrêmes (...) une vingtaine de véhicules sont engagés ainsi qu’un hélicoptère bombardier d’eau pour déposer du matériel et participer à l’extinction". Les communes d’Allèves et de Leschaux ont mis à disposition des locaux pour assurer un soutien logistique sur cette opération.