Haute-Savoie: l'automobiliste responsable de la mort de deux cyclistes avait bu et roulait trop vite

Chens-sur-Léman, France

L'automobiliste responsable de la mort de deux cyclistes samedi soir à Chens-sur-Léman en Haute-Savoie avait bu et roulait trop vite. C'est ce qui ressort des premières auditions. Cet homme de 44 ans est mis en examen pour homicides involontaires.

C'est juste après avoir doublé une autre voiture, au moment où il se rabat sur la chaussée que l'automobiliste a fauché les deux cyclistes qui roulaient quelques mètres devant le lieu du dépassement. Parmi les deux victimes se trouvait l'ancienne Miss France Gaëlle Voiry.

Il roulait très vite, selon les témoins

Dans le bureau du procureur de la république de Thonon-les-Bains, le conducteur habitant de Douvaine, a reconnu avoir roulé vite, plus vite que les 80 km/h autorisés sur cette section de la D 1005 entre Chens-sur-Léman et Veigy-Foncenex.

Il a estimé rouler à 100 km/h, mais les divers témoins entendus, et très choqués, parlent de plus, "voire de beaucoup plus plus" indique Philippe Toccanier, qui souligne par ailleurs la violence extrême du choc.

L'un des deux cyclistes a été démembré sous la violence du choc

Une violence attestée par l'état des victimes. L'un des deux, le compagnon de route de l'ancienne Miss France Gaëlle Voiry, a été littéralement démembré rapporte le procureur.

Outre lavitesse excessive,le test d'alcoolémie a révélé un taux d'alcool dans le sang trop élevé, soit 0,93 g/litre de sang au lieu du maximum autorisé de 0,8 g/l.

Un délit et des circonstances aggravantes pour lesquels l'automobiliste mis en cause encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.