Haute-Savoie : l'eau du robinet impropre à la consommation à Brison

Les habitants de Brison sont invités à ne plus boire l'eau du robinet. Elle est impropre à la consommation suite à un problème sanitaire détecté sur le réservoir de Chevrier qui alimente certains secteurs de la commune haut-savoyarde.

Récupérer des bouteilles à la mairie, car l'eau du robinet est impropre à la consommation. Voilà la consigne à respecter "jusqu'à nouvel ordre" pour les habitants de Brison en Haute-Savoie. La mairie de cette commune du Faucigny évoque un problème sanitaire détecté par la régie des eaux Faucigny-Glières sur le réservoir de Chevrier, qui alimente certains secteurs.

Sur son site internet, la mairie explique que l'eau distribuée depuis ce réservoir est "impropre à la consommation, sauf ébullition pendant au moins deux minutes, pour la boisson, la préparation des aliments et le brossage de dents". Les secteurs concernés sont Bourgeal Dessus et Dessous, Lieutraz et Solaison.