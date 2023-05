Haute-Savoie : l'homme qui voulait braquer à l'explosif le collier de la reine d'Égypte interpellé à Gaillard

La Brigade de Répression du Banditisme de Versailles et la police judiciaire de Lyon et Annecy sont intervenues pour interpeller ces quatre suspects.

Il voulait braquer le collier de la reine d'Égypte il y a presque deux ans, et termine finalement arrêté près d'Annemasse. Un homme de 31 ans a été interpellé ce lundi 24 avril. Originaire de banlieue parisienne, il projetait de réaliser un nouveau braquage, cette fois en Suisse, et c'est à cette occasion qu'il a été arrêté ce lundi, a appris France Bleu Pays de Savoie, confirmant une information de nos confrères du journal Le Parisien . Explications.

Une importante opération de police judiciaire

D'après nos informations, les agents de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) de Versailles, avec le renfort de la police judiciaire d'Annecy et Lyon, sont intervenus ce lundi 24 au matin à Gaillard, près d'Annemasse (Haute-Savoie) pour interpeller un malfaiteur poursuivi dans le cadre d'une enquête pour tentative de vol du collier de la reine d'Egypte en juillet 2021 à Paris.

Cette fois, c'est dans une tout autre affaire que l'homme a été arrêté. Avec trois autres malfrats, ils projetaient de commettre un vol à main armée de l'autre côté de la frontière française. Une menace "imminente", selon les services judiciaires en charge de l'enquête. Ce qui a poussé à intervenir pour interpeller les quatre hommes suspectés d'être derrière la préparation de ce nouveau coup.

Activement recherché par la police

Depuis plusieurs mois, la police judiciaire de Versailles pistait ce trentenaire, Yanis M., recherché pour son implication dans un projet de braquage du collier de la reine Nazly d'Égypte, il y a un an et demi. Avec un autre groupe, ils avaient prévu de braquer une exposition dans la capitale, avec des armes à feu et des explosifs, pour s'emparer de ce bijou dont la valeur est estimée à plus de quatre millions d'euros.

Yanis M. était sorti de détention provisoire sur un vice de procédure repéré par son avocat, puis le suspect ne s'était jamais présenté à son procès pour cette tentative de braquage. Le tribunal l'avait condamné à l'époque à huit ans de prison, et depuis, les services de police étaient activement à sa recherche.

Un braqueur au long dossier judiciaire

Il aura donc fallu attendre plusieurs mois pour retrouver cet homme de 31 ans originaire de la région parisienne. Déjà impliqué dans plus d'une dizaine d'affaires de braquage à main armée dans des joailleries, le braqueur risque cette fois de passer un certain moment derrière les barreaux.

Dans l'affaire de ce projet de braquage en Suisse, c'est le parquet de Thonon-les-Bains qui a récupéré les investigations après que le parquet de Versailles se soit dessaisi de l'affaire. Il est pour le moment encore trop tôt pour connaître le rôle et le degré d'implication précis de chacun des quatre malfrats interpellés en Haute-Savoie.