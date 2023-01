Haute-Savoie : la mère des deux bébés retrouvés morts a été mise en examen pour meurtre

Trois semaines après la macabre découverte, la mère des deux bébés retrouvés morts en Haute-Savoie a été mise en examen pour meurtre et écrouée, a-t-on appris, ce lundi, auprès du Parquet d'Annecy. Cette jeune femme, âgée de 35 ans, avait été hospitalisée d'office, le 1er janvier dernier, après avoir prévenu les gendarmes qu'elle avait "à son domicile les corps de deux bébés morts". Son hospitalisation sous contrainte a finalement pu être levée jeudi dernier. La suspecte a été placée dans la foulée en garde à vue, puis présentée, samedi, à un juge d'instruction.

Elle a été "mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans et placée en détention provisoire", a précisé la procureure de la République Line Bonnet, qui souligne la pleine coopération de la mère de famille avec les enquêteurs. "Elle a reconnu avoir donné naissance à deux reprises à des enfants qui sont décédés très rapidement après leur naissance dans des circonstances qu'elle ne peut expliquer. Elle indique avoir découvert ses grossesses au moment de l'accouchement", précise la procureure. "Elle n'a pas été en mesure de dater ses deux accouchements qui seraient intervenus toutefois il y a plusieurs années", a-t-elle également souligné.

Le 1er janvier dernier, alertés par téléphone par la mère de famille , les gendarmes avaient découverts, dans un appartement de Rumilly, en Haute-Savoie, "deux dépouilles emmaillotées dans une valise".

Malgré une autopsie réalisée quelques jours plus tard, il n'avait pas été possible de déterminer ni la date et ni la cause des décès des deux bébés. La jeune femme a deux enfants, nés en 2020 et 2021, et vit en couple. Son compagnon, un temps placé en garde à vue pour recel de cadavre, avait finalement été relâché le lendemain sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.