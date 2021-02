La négligence à l'origine d'un accident mortel de parapente, cet été à la Chapelle d'Abondance

L'accident, rarissime, avait choqué cet été. Le 14 juillet 2020, un instructeur et son client, en parapente biplace, avaient terminé leur chute de 200 mètres sur le toit d'une maison. Leur voile s'était mise en torche pour une raison inconnue à l'époque. Les deux hommes sont décédés sur le coup. Un accident rare et "très exceptionnel" d'après Yves Goueslain, le directeur technique national de la Fédération française de vol libre.

Après 7 mois d'enquête, la gendarmerie d'Abondance vient de rendre ses conclusions. Et d'après Sabrina Etroit, la veuve du client, et son avocat Maitre Avi Bitton, la vétusté du matériel est pointée du doigt comme étant la cause de l'accident.

Du matériel trop vieux et trop utilisé

"Deux rapports d'expertises ont conclu que la vétusté des écarteurs du parapente était la cause de l'accident. Ils ont cédé en raison de leur âge et de leur usage intensif" précise l'avocat. C'est un nouveau coup dur pour Sabrina Etroit, plusieurs mois après la mort de son mari alors qu'ils étaient en vacances en famille.

Je me réveille encore la nuit, plusieurs fois par semaine, en faisant des cauchemars - Sabrina Etroit

"La lecture du dossier glace le sang. On a un mélange de dégoût et de haine. Un homme de 47 ans mort à cause de la négligence d'un homme qui se disait professionnel, en qui on avait confiance."

Des démarches difficiles, en plus du traumatisme

Au-delà du deuil de son mari, Sabrina Etroit doit aussi faire face à des difficultés pour obtenir réparation auprès des assurances. "La pratique du parapente est une exclusion dans la plupart des assurances. C'est le revers de la médaille, en plus du traumatisme qu'on a subi." Elle veut maintenant se battre pour que ce type d'accident ne se produise plus. Sabrina Etroit voudrait que cette pratique soit plus encadrée et plus contrôlée à l'avenir.