Haute-Savoie : la permanence d'un député macroniste dégradée

"Covid, guerre, retraites = trahison, honte", voici ce que le député, Xavier Roseren, a découvert ce mardi matin sur la devanture de sa permanence à Sallanches (Haute-Savoie). Un tag dans un contexte compliqué pour les élus , toujours de plus en plus la cible de dégradations et d'insultes.

Appel à la bienveillance

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le député fustige ironiquement de "pseudo artistes" et affirme que ces dégradations représentent environ 500 euros de dégâts pour faire remplacer la vitrine. Ce dernier s'insurgge et rappelle que cet endroit est pour lui un "lieu de dialogue citoyen" qui "permet justement de rencontrer et échanger avec tout le monde et cela dans le respect de la diversité des opinions !"

Ce député affilié au parti présidentiel Renaissance, poursuit et demande surtout de la "bienveillance" dans les échanges. Son collègue du même parti, représentant de la 2eme circonscription de Haute-Savoie, Antoine Armand réagit aussi dans un message sobre : "Tout mon soutien Xavier Roseren : les dégradations et les intimidations minables n'ont pas leur place."