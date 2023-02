Haute-Savoie : la préfecture appelle à la prudence sur les pistes à cause du faible enneigement

Les secours en montagne tournent à plein régime depuis une dizaine de jours. 97 interventions pour 135 victimes, depuis le 4 février en Haute-Savoie. Un bilan important dévoilé par la préfecture qui appelle à la plus grande prudence, à cause du faible enneigement et des températures élevées pour la saison.

Vigilance accrue

Un message publié juste avant les vacances scolaires de la Zone C (Paris, Toulouse, Créteil, Versailles et Montpellier). Du monde est encore attendu sur les pistes, et c'est ce qui inquiète les autorités. "La pratique d’activités de montagne nécessite une connaissance du terrain et demeure une pratique dangereuse", met en garde la préfecture dans son communiqué.

En cas d'accident, les autorités rappellent les bons gestes à avoir. protéger la personne de possibles chutes de pierres, mais aussi couvrir la victime et la mettre au sec. Puis, appeler les secours en appelant le 112, et si il n'y a pas de réseau alors se déplacer pour trouver un moyen de joindre des secouristes.

Conseils de la préfecture