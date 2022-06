Haute-Savoie : le 90km du Mont-Blanc à Chamonix annulé en raison des prévisions orageuses

Les prévisions orageuses de Météo France pour le département de la Haute-Savoie placé en vigilance orange ce vendredi a contraint les organisateurs du marathon du Mont-Blanc à annuler la première des huit courses, celle du 90 kilomètres. Les coureurs devaient s'élancer à 4h du matin. Au total, huit courses sont réparties sur trois jours avec 10.500 participants venus de plus de 80 pays.

Des rafales à 100km/h et de la grêle annoncées

En lien avec la préfecture, le comité d'organisation a préféré annuler cette épreuve. Dans un communiqué envoyés aux participants, les organisateurs expliquent : "tous les modèles météo sont unanimes y compris celui du météorologue de la course. La situation annoncée sur le département de la Haute-Savoie et plus particulièrement sur la Vallée de Chamonix Mont-Blanc à partir de vendredi 24 juin à la mi-journée indiquent des pluies continues fortes, des rafales de vent de 80 à 100km/h à toute altitude, des perturbations orageuses importantes (grêle, tonnerre, foudre) et des chutes des températures à 5°C à 2000m d’altitude".

Concernant le Kilomètre Vertical, la commission de sécurité se réunira ce matin pour statuer du maintien ou du report éventuel de la course au samedi matin.

Le marathon du Mont-Blanc, c'est dimanche avec quelques-uns des meilleurs coureurs mondiaux et des centaines d'amateurs pour 42km et 2500m de dénivelé.