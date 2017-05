Haute-Savoie : le collectionneur d'armes de Lathuile mis en examen

Un collectionneur d'armes a été mis en examen ce samedi 6 mai en Haute-Savoie pour plusieurs infractions à la législation sur les armes. L'arrestation de cet habitant du village de Lathuile a fait resurgir l'affaire de Chevaline, une commune proche, où un quadruple meurtre reste irrésolu. Avec AFP.

Un collectionneur d'armes a été mis en examen ce samedi 6 mai en Haute-Savoie pour infractions multiples à la législation sur les armes et placé sous contrôle judiciaire.

Ce passionné est un résident irlando-sud-africain d'une cinquantaine d'années. Il avait été interpellé jeudi dernier et placé en garde à vue. Samedi, il a été libéré sous contrôle judiciaire et devra verser une caution de 100.000 euros.

Il est reproché à ce passionné, détenteur de plusieurs dizaines d'armes et habitant du village de Lathuile, "la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions" mais aussi la "cession et importation illégales", a indiqué à l'AFP le parquet d'Annecy.

Un pistolet mitrailleur commandé sur internet

L'enquête avait débuté en 2016 après l'interception d'un colis destiné au collectionneur, contenant un pistolet mitrailleur commandé sur internet, selon la source proche du dossier.

Sa compagne hollandaise et deux autres hommes, un Français et un Suisse, armurier de profession, selon une source proche du dossier, avaient aussi été arrêtés. Parmi eux, deux ont été présentés à un juge d'instruction et laissés libres sous contrôle judiciaire; un 3e a été libéré sans être déféré, détaille la source judiciaire.

Le quadruple meurtre de Chevaline revient à la Une

L'annonce de ces gardes à vue a créé quelques remous dans les milieux enquêteurs car Lathuile est un village mitoyen de celui de Chevaline, théâtre en 2012 d'un quadruple meurtre resté irrésolu, commis avec une arme atypique : un pistolet Luger, prisé des collectionneurs.

Après avoir exploré de nombreuses hypothèses, la piste locale reste privilégiée par les enquêteurs.

"On a bien sûr un regard attentif mais ce dossier n'apporte rien de nouveau dans celui de Chevaline et c'est une procédure complètement distincte", a insisté Mme Denizot auprès de l'AFP.