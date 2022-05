Haute-Savoie : le corps d'un homme repêché sous le pont des Ilettes, une enquête ouverte

C'est un témoin qui a fait la macabre découverte. Le cadavre d'un homme a été retrouvé ce samedi en début de matinée, en contrebas de la passerelle du viaduc des Ilettes (en aval du Centre Hospitalier, près du quartier de la minoterie, en bordure du "Fier"), à Annecy-le-Vieux. Selon les premiers éléments, le "décès semble très récent", mais "le cadavre n'a pas pu être identifié". Une enquête judiciaire a été ouverte et les gendarmes lancent un appel à témoins.

"Cet homme est âgé d'une soixantaine d'années, taille et corpulence moyennes, sourcils et cheveux courts et grisonnants, imberbe. De type européen, peau mate, il était porteur d'une montre -Armani- et vêtu d'un bas et d'un tee-shirt à manches longues noirs, pieds nus". Toute personne pouvant fournir des renseignements priée de contacter la gendarmerie d'Annecy-le-Vieux au 04.50.23.02.23.