Haute-Savoie : le maire de Scionzier est mort après une chute chez lui

Vers 5h ce samedi matin, les pompiers ont reçu un appel pour la chute d'un homme à son domicile, rue de Messy à Cluses, en Haute-Savoie. Il s'agit de Stéphane Pépin, maire de Scionzier qui a été victime d'une chute chez lui. Lors de leur arrivée sur place, les pompiers et le SAMU ont essayé de le réanimer, mais ils n'ont rien pu faire.

ⓘ Publicité

Des hommages qui affluent

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de cet accident. La mairie de Scionzier a partagé dans un post cette terrible annonce ce samedi en fin de matinée. Depuis, les messages affluent, tous plus élogieux les uns que les autres.

Élu maire de cette commune en 2020, de nombreux élus aussi lui rendent hommage. "Il a mis toute son énergie au service d'un territoire auquel il était particulièrement attaché. J'adresse à sa famille, ses proches et à tous les habitants de la commune mes sincères condoléances", écrit sur les réseaux sociaux, Xavier Roseren, député LREM de Haute-Savoie.

"Cette nouvelle me dévaste, exprime Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. Homme d’engagement, de convictions et de projets, Stéphane Pépin portait une ambition forte pour Scionzier. Nous avions encore pu en parler à plusieurs reprises cette semaine dernière. Au revoir Stéphane et merci pour cette amitié qui me manque déjà."