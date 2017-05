Motard tué en Haute-Savoie : l'automobiliste est incarcéré, suspecté de délit de fuite et non assistance

Le conducteur du 4X4 à l'origine de la collision qui a coûté la vie à un motard le week-end dernier à Allinges a été mis en examen ce lundi pour homicide involontaire et non assistance à personne en péril. L'autopsie du corps du motard révèle qu'il n'est pas mort sur le coup.

Le conducteur du 4x4 à l'origine de la collision qui a coûté la vie à un motard le week-end à Allinges a été mis en examen ce lundi pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes : délit de fuite et violation d'une obligation de sécurité (il aurait grillé un stop). Il est également placé en examen pour non assistance à personne en péril et placé en détention.

Une soirée d'anniversaire probablement trop arrosée

L'accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, alors que ce conducteur rentrait de sa soirée d'anniversaire accompagné de sa petite amie.

Le jeune homme de 23 ans a été interpellé samedi soir, soit 18 heures après les faits. Il rentrait d'une sortie en montagne dans le secteur de Saint-Jean d'Aulps et il n'avait pas l'intention de se dénoncer selon le parquet de Thonon.

Pour expliquer l'état du véhicule accidenté, le jeune couple a raconté à ses proches une version rocambolesque selon laquelle leur voiture aurait été elle-même percutée par un autre 4X4 en fuite.

Le motard n'est pas mort sur le coup

L'autopsie du corps du motard de 29 ans originaire de Thonon révèle qu'il n'est pas mort sur le coup.

Impossible de savoir s'il aurait pu survivre ou non au choc qui a été très violent. Il s'est toutefois écoulé 10 minutes entre l'accident et l'alerte donnée par le premier automobiliste arrivé sur les lieux.

Délit de fuite en non-assistance à personne en péril

Le jeune conducteur risque au maximum 10 ans de prison. Il a expliqué en garde à vue avoir paniqué en raison de son taux d'alcoolémie supposé positif. Les analyses sanguines ne pourront jamais le confirmer, le conducteur ayant été arrêté trop tard après les faits.

Le jeune conducteur a été incarcéré à l'issue de sa garde à vue ce lundi soir.

La petite amie du conducteur, mineure et passagère lors de l'accident, risque elle aussi une mise en examen pour "non assistance à personne en péril". Elle sera convoquée ultérieurement par le juge d'instruction.