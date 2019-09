Haute-Savoie: le Parquet de Bonneville fait appel de la relaxe du directeur d'école de Cornier

Quatre jours après la relaxe du directeur de l'école de Cornier en Haute-Savoie, le Parquet de Bonneville fait appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel.

Jeudi dernier 19 septembre, alors que le procureur avait requis cinq ans de prison dont 2 ferme à l'encontre de l'enseignant de maternelle poursuivi pour agressions sexuelles sur des enfants de trois ans par 19 familles, le tribunal correctionnel de Bonneville avait prononcé la relaxe totale du professeur des écoles, à la stupeur et colère des parents.

Dans un communiqué, le Procureur de la république de Bonneville, Patrice Guigon, confirme cet appel auprès de la Cour d'appel de Chambéry en Savoie, arguant que:

Pour le parquet les infractions sont caractérisées, établies, et confirmées par des expertises psychologiques. Face aux analyses divergentes du parquet et du tribunal, il convient que l'affaire soit réexaminée et rejugée.