Haute-Savoie: le randonneur porté disparu dans la Montagne du Charbon retrouvé décédé

Après deux jours de recherches pédestres et aériennes, les pompiers et gendarmes du PGHM d'Annecy, aidés de sociétés de secours et de bénévoles , ont découvert le corps du randonneur disparu sous une barre rocheuse de la montagne du Charbon dans le massif des Bauges en Haute-Savoie ce jeudi en début d'après-midi.

Le vacancier parisien de 42 ans s'est vraisemblablement trompé d'itinéraire pour redescendre vers Doussard expliquent les gendarmes du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne. Il a emprunté un sentier en bord de précipice qui ne menait nulle part, et est tombé.

Son corps a été redescendu sur le village de Chevaline par l'hélicoptère de la sécurité civile.

L'homme de 42 ans avait quitté son lieu de vacances à Doussard mardi après-midi. Un appel à témoins avait été lancé mercredi.