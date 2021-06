Haute-Savoie : le repreneur de l'usine Alpine Aluminium visé par une enquête du parquet d'Annecy

C'est un nouvel épisode dans la très contestée et douteuse reprise en décembre 2019 de l'historique usine Alpine Aluminium d'Annecy par l'homme d'affaires Franck Supplisson.

Et c'est devant le conseil des Prud'hommes qui se réunissait ce lundi matin à Annecy en Haute-Savoie pour étudier la requête pour fraudes à la loi, et demande de dommages et intérêts qu'avaient déposée il y a sept mois douze anciens salariés du site métallurgique des bords du Fier, que l'avocat des plaignants Thierry Billet a révélé aux conseillers prud'homaux et à l'assistance la plainte ouverte au mois de décembre par le Parquet d'Annecy.

Escroquerie au jugement et abus de faiblesse

Une plainte "pour escroquerie au jugement et abus de faiblesse" détaille Thierry Billet. "Elle fait suite au signalement que nous avions fait à partir des attestations des différents salariés montrant que Mr Supplisson avait fait pression sur eux pour qu'ils acceptent une transaction financière et un _licenciement pour faute_. De notre avis c'est une fraude au jugement. C'est à dire que pour obtenir une décision favorable du tribunal de commerce, Mr Supplisson a pris des engagements que dès le départ il savait qu'il ne tiendrait pas."

Le patron d'Alpine Aluminium à Annecy, Franck Supplisson © Maxppp - Grégory Yetchmeniza

Une péripétie judiciaire parmi d'autres

"Cette enquête préliminaire ouverte à l'encontre du repreneur d'Alpine Aluminium n'est qu'une péripétie judiciaire parmi d'autres" poursuit l'avocat des ex-Alpine Alu, "puisque parallèlement à ça il est mis en cause dans le cadre du dossier Ascométal et dans un autre, au titre de la présidence de la communauté d'agglomération de Montargis dans le Loiret.

Vérifier les engagements pris

Aujourd'hui l'enquête préliminaire confiée à la Police judiciaire des Savoie vise à vérifier les engagements pris et signés par Mr Supplisson devant le tribunal de commerce d'Annecy en décembre 2019.

Dans les faits, comme France Bleu vous le révélait en août 2020, alors qu’il s’était engagé à reprendre 49 des 85 salariés de l’usine et à relancer celle-ci sous un an, Frank Supplisson les avait tous licenciés (sauf un) au fil des mois suivants pour fraude grave en échange d'une transaction financière. Aujourd'hui, dix-huit mois après le rachat, l’usine reste une coquille vide de personnel et d'activité.