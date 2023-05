Haute-Savoie : les autorités appellent à la plus grande prudence en montagne ce week-end

La préfecture de Haute-Savoie appelle à la plus grande prudence ce week-end en montagne face au fort risque avalanche.

C'est un week-end sous tension dans les massifs de Haute-Savoie. La préfecture appelle les alpinistes et les skieurs de randonnée à la plus grande prudence face au très fort risque d'avalanche. Certes, il est de 2/5, mais les conditions de chaleur et d'un manteau neigeux encore bien fourni sont dangereuses.

ⓘ Publicité

L'absence de pisteurs secouristes

À cela s'ajoute aussi la fermeture de toutes les stations de ski. Désormais fermées, il n'y a donc plus aucun pisteurs secouristes sur place pour intervenir sur les abords des domaines en cas de difficulté. En plus, en moyenne et haute-montagne, les autorités tiennent à rappeler la dangerosité des névés, ces plaques glissantes de neige durcie.

"Traverser un névé n'est pas anodin car ce dernier peut céder sous l'effet de l'érosion d'un torrent, met en garde la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué. Le réchauffement des températures peut également provoquer des décrochements de plaques de neige ou des ruptures de corniches et ainsi entraîner des glissades aux conséquences dramatiques, avec des chutes dans des blocs rocheux ou au-dessus de barres rocheuses."